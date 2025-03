Meghan Markle estreia série na Netflix. Crítica acusa duquesa de "exercício de narcisismo"

“With Love, Megan” é um programa de 8 episódios produzido pela própria. Segundo a plataforma Netflix, no programa, Megan partilha dicas e truques da própria para cozinhados, jardinagem, colmeia e outros temas do quotidiano em conversas com amigos. A série foi filmada inteiramente em Montecito, na Califórnia e estreada no dia quatro de março, devido aos incêndios florestais que devastaram Los Angeles e que obrigaram ao adiamento da data, incialmente prevista para 15 de janeiro.

Nas redes sociais da Netflix, as reações à série são mistas. Enquanto muitos elogiam a série e a postura positiva e bem-humorada de Megan, outros citam a série como má, alegando que a duquesa não vive o estilo de vida apresentado e que algumas das dicas dadas não são recomendáveis de se seguir.

Na crítica especializada, as notas à série não são positivas. No IMDb e no Rotten Tomatoes, a série conta com notas baixas e uma recepção negativa. De acordo com jornal “The Telegraph”, “With Love, Megan” é um “exercício de narcisismo, repleto de brunches extravagantes, amigos celebridades e fichas de negócio”.

Segundo o jornal “The Guardian”, que também deu uma nota baixa de uma em cinco estrelas, o programa tem uma “falta de humor, ironia, autoconsciência e apreensão da realidade deste mundo tão profundamente desigual e apocalíptico que faz de “With Love, Megan” tão inamável no final”.