Semana de Moda de Lisboa arranca esta quinta-feira

A ModaLisboa regressa ao Pátio Galé, na Praça do Comércio, entre os dias 6 e 9 de março. A 64ª edição tem como tema o “Capital”, nas suas vertentes geográfica, criativa, cultural, social, económica e humana.

“MODALISBOA CAPITAL é uma edição que questiona, provoca e desafia por saber o seu valor. O seu capital.”, lê-se no site oficial do evento.

Além dos desfiles, a programação conta com várias atividades de entrada livre. Logo no primeiro dia, já esta quinta-feira, pode assistir a palestras com entrada gratuita sobre o capital na sua vertente social e cultural. O registo obrigatório é feito através do site oficial do evento.

Ao longo da tarde de 7 de março, no CAM – Centro de Arte Moderna Gulbenkian, é possível assistir a três conversas intimistas entre designers e artistas - Adriana Proganó com Diogo Mestre, João Pedro Vale e Nuno Alexandre Ferreira com Marta Gonçalves e Mikhail Karikis com Lidija Kolovrat. As sessões, denominadas Diálogos, promovem a partilha de experiências artísticas, na interseção entre a Moda e as Artes Visuais. Cada conversa terá duração de 30 minutos.

A tarde termina com a apresentação da coleção outono/inverno de Constança Entrudo, na Sala Estúdio do CAM. Second Best retrata a obsessão da sociedade com vencedores e perdedores, celebrando o segundo lugar tantas vezes desvalorizado através da utilização materiais de segunda qualidade.

Pode consultar mais informações acerca da programação no site oficial do evento.

De sexta até domingo, no Pátio da Galé, a instalação artística do MODAPORTUGAL by CENIT/ANIVEC - “A teia que nos une” - também vai estar aberta ao público para transmissão em direto dos desfiles e de outros conteúdos relacionados com a preservação das técnicas artesanais, a durabilidade, a sustentabilidade e a tecnologia.

O livestream dos desfiles também pode ser acompanhado através das plataformas digitais da ModaLisboa e da RTP.

No Pátio da Galé, o programa reservado a convidados começa com a segunda fase do concurso SANGUE NOVO, que valoriza os jovens designers que querem mostrar o seu talento.

A passerelle da Sala do Risco será palco da apresentação das coleções de criadores portugueses como Alves/Gonçalves, de Carlos Gil, Luís Onofre, Kolovrat, Luís Buchinho, Ricardo Andrez, Luís Carvalho, Nuno Baltazar, Valentim Quaresma, DuarteHajime, Gonçalo Peixoto e Dino Alves.