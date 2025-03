Descoberto mecanismo pelo qual a aspirina previne a metástase em ratos

Uma equipa de investigadores da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, descobriu, em experiências com ratos, o mecanismo pelo qual a aspirina pode prevenir a metástase em alguns tipos de cancro.

Os autores do estudo, publicado na quarta-feira na revista Nature, alertaram que as suas descobertas vão apoiar os ensaios clínicos em curso para analisar a eficácia da aspirina na prevenção da propagação do cancro em humanos, mas em nenhum caso isso significa que uma pessoa com cancro deva tomar este medicamento sem receita médica.

Nos humanos, o uso de aspirina pode ter efeitos secundários graves, uma vez que pode alterar o revestimento do estômago e aumentar o risco de hemorragia intestinal.

Compreender como o sistema imunitário responde à metástase

No caso das experiências com ratinhos conduzidas para este estudo, a descoberta de que a aspirina pode impedir a propagação do cancro foi "um acaso", uma vez que os autores procuraram compreender melhor como o sistema imunitário responde à metástase.

Os investigadores analisaram 810 genes em ratinhos e descobriram que 15 deles influenciavam a metástase do cancro.

Especificamente, descobriram que os ratinhos sem um gene que produz a proteína ARHGEF1 sofreram menos metástases de cancros primários nos pulmões e no fígado.

A explicação é que a proteína ARHGEF1 suprime as células T imunes, que reconhecem e eliminam eficazmente as células cancerígenas metastáticas.