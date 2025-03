Exposição do fotógrafo Rodney Smith mostra o mundo em suspenso

É uma exposição inédita em Portugal. O Centro Cultural de Cascais mostra a obra fotográfica de Rodney Smith na exposição “A Alquimia da Luz” patente até 25 de maio.

A mostra promovida pela Fundação D. Luís I reúne mais de uma centena de trabalhos. “Entre retratos e paisagens, Smith oferece cenas meticulosamente construídas, histórias e narrativas fantásticas, curiosas, paradoxais e românticas”, diz a fundação em comunicado

Apostado em continuar a dar ao público português a oportunidade de aprofundar o seu contato com os nomes maiores da fotografia, o Centro Cultural de Cascais mostra o trabalho do americano Rodney Smith, em simultâneo com as exposições “página 37”, do artista Tomás Serrão (até 6 de abril) e “Manifestações”, da artista Ana Lima-Netto (até 20 de abril).

Nascido em Nova Iorque, Smith teve uma carreira de mais de 45 anos. A sua obra é muitas vezes comparada com a pintura surrealista de René Magritte. “As fotografias de Rodney Smith transportam-nos para cenários suspensos entre a realidade e a fantasia”, lê-se no comunicado da fundação.

“Longe das convenções modernas da fotografia documental ou do realismo, Rodney Smith foi capaz de criar uma linguagem única para refletir a sua visão do mundo”.