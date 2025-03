Google lança modo de inteligência artificial no motor de busca

A Google anunciou quarta-feira o lançamento de um "modo de inteligência artificial" no seu motor de busca, um separador, como o das imagens ou das notícias, que é um chatbot.

Esta opção, que é atualmente apenas "uma experiência preliminar" para os subscritores do Google One AI Premium, pode responder a questões mais complexas, de acordo com a empresa.

"Pode perguntar qualquer coisa que tenha em mente e obter uma resposta útil com tecnologia de IA, além da possibilidade de ir mais longe com perguntas complementares e links úteis da web", explicou a gigante tecnológica, em comunicado citado pela agência Efe.

Com esta ferramenta, a Google procura competir com o Perplexity ou o ChatGPT Search, que oferecem sistemas de pesquisa semelhantes com IA.

"Como acontece com qualquer produto de IA em fase inicial, nem sempre acertamos. Por exemplo, embora o nosso objetivo seja que as respostas de IA no Inquérito apresentem informação com base no que está disponível na web, é possível que algumas respostas possam, involuntariamente, assumir uma personalidade ou refletir uma opinião específica", alertou a empresa, na sua nota.

O maior problema da IA generativa é quando a IA dá uma resposta bem estruturada, mas falsa.

Outra ferramenta de IA que a Google oferece no seu motor de busca é o Overviews, uma funcionalidade que oferece um resumo gerado por IA.

A empresa anunciou hoje que a AI Overviews vai começar a utilizar o Gemini 2.0, a sua IA mais poderosa, nos Estados Unidos.