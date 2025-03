Gene Hackman morreu uma semana depois da mulher, ambos de causas naturais

O ator norte-americano de 95 anos, que também sofria de Alzheimer em estado avançado, morreu cerca de uma semana depois, devido a doença cardiovascular. De acordo com a investigação, a última atividade do pacemaker de Gene Hackman foi a 18 de outubro, que terá sido a data da morte.

Betsy Arakawa, pianista clássica, foi encontrada no chão da casa de banho com comprimidos espalhados pela divisão. Hackman foi encontrado caído no chão de uma zona de arrumos, perto da cozinha, ao lado da sua bengala. Um cão também foi encontrado morto junto ao corpo de Arakawa, enquanto outros dois cães saudáveis estavam no exterior da propriedade.

Os corpos foram encontrados a 27 de fevereiro, mais de duas semanas depois da morte da mulher de Gene Hackman e mais de uma semana depois da morte do ator.

Gene Hackman estava afastado do cinema há cerca de duas décadas, tendo vencido dois Óscares e figurado em filmes como “O Vigilante”, “Os Incorruptíveis Contra a Droga”, “Mississippi Em Chamas” ou “A Firma”.