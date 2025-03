Novo teste falhado da Space X. Foguetão de Musk perde-se no espaço após lançamento

A SpaceX perdeu o contacto com o foguetão Starship nesta quinta-feira, registando o segundo revés consecutivo desde o início do ano.

Tal como previsto, o propulsor de primeira fase Super Heavy conseguiu regressar ao ponto de partida, mas minutos depois, como ficou patente na transmissão em direto, o foguetão começou a girar descontroladamente, acabando por perder contacto com a base.

"Infelizmente isso também aconteceu da última vez, por isso agora temos alguma prática", disse o porta-voz da SpaceX, Dan Huot, na transmissão em direto.

Este voo tinha sido adiado no início da semana devido a problemas técnicos.

Em janeiro, uma missão de teste da Starship terminou oito minutos após o início do voo quando a aeronave explodiu no espaço, lançando detritos sobre as ilhas das Caraíbas.