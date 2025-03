O que ouve um rei quando está triste? A playlist de Carlos III tem Kylie Minogue, Grace Jones e Bob Marley

"Quero partilhar convosco músicas que me trazem felicidade." Carlos III, rei de Inglaterra, fala para a câmara enquanto, em pano de fundo, se ouve "Could You Be Loved", do jamaicano Bob Marley. Este ano, o monarca decidiu comemorar o dia da Commonwealth, que se celebra a 10 de março, de forma original: vai partilhar sua playlist e contar como conheceu cada música, através de uma parceria com a Apple Music. O episódio estreia-se nesta segunda-feira e pretende trazer memórias e momentos felizes.

Gravado no palácio de Buckingham, o programa de rádio King's Music Room vai visitar músicas de Kylie Minogue a Grace Jones.

