Grande Prémio do Fantasporto atribuído a filme japonês "Dollhouse"

O cinema asiático e norte-americano foram os vencedores do Festival Internacional de Cinema Fantástico - Fantasporto, destacando-se o filme japonês "Dollhouse", do realizador Shinobu Yaguchi, que venceu o Grande Prémio Cinema Fantástico, indica a diretora do festival.

"Dollhouse" foi lançado mundialmente nesta edição do Fantasporto e irá estrear "em breve" em toda a Ásia.

Também em antestreia, o filme "Cielo", do britânico Alberto Sciamma, venceu na secção oficial do cinema fantástico o Prémio Especial do Júri e o Prémio do Público "ex-aequo" com "Mister.K", de Tallulah H. Schwalb, uma co-produção dos Países Baixos/Noruega/Bélgica, que foi considerado "uma das grandes surpresas do cinema europeu".

Na Semana dos Realizadores, o Grande Prémio foi para o norte-americano "Zero", de Jean Luc Herbulot, e o prémio Especial do Júri para o japonês "Welcome to the Village", de Hideo Jôjô.

O júri da secção Oriente Express atribuiu o Grande Prémio ao filme japonês "River Returns", de Masakasu Kaneko, e o Prémio Especial a "Sana: Let Me Hear", do realizador Takashi Shimizu.

O Prémio de Cinema Português foi para o "Criador de Ídolos", de Luís Diogo e o da Crítica foi para a produção de Steven Sonderberg, dos EUA, "Cold Wallet".

Os realizadores premiados nas principais secções foram o chinês Sam Quah pelo seu trabalho no filme "A Placed Called Silence" e o japonês Junichi Ishikawa, no filme "Honeko Akabane´s Bodyguards".