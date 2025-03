Marchas e homenagem a "manifestação histórica" de há 50 anos no Dia da Mulher

O Movimento Democrático de Mulheres (MDM) anunciou a realização, este sábado, de várias iniciativas nos 18 distritos do continente e nos Açores para assinalar o Dia Internacional das Mulheres e afirmar a luta pela igualdade, direitos, justiça e paz.

"O MDM junta a sua voz à de milhares de mulheres que, em Portugal e no mundo, resistem à desigualdade, à discriminação e à precariedade, e que rejeitam a escalada armamentista que põe em risco a paz e o futuro dos povos", explicou o movimento, num comunicado.

Entre as iniciativas, o MDM destacou 10 desfiles, que se realizam, a partir das 14h30, em Aveiro, Beja, Évora, Lisboa, Leiria, Porto, Portalegre, Torres Novas/Santarém, Santiago do Cacém e Viseu.

Em Lisboa, o desfile terá início pelas 15h00 na Praça dos Restauradores e terminará na Praça do Município.

O movimento realizará também cinco concentrações (em Braga, Mirandela/Bragança, Faro, Covilhã/Castelo Branco e Viana do Castelo), assim como três tribunas públicas (na Guarda, Vila Real e na ilha Terceira) e uma caminhada no concelho de Setúbal.

O MDM considerou que "os direitos arduamente conquistados pelas mulheres estão ameaçados", numa altura em que o contexto político nacional e internacional é "marcado por políticas que não só não resolvem os problemas como os agravam".

"As mulheres enfrentam hoje um conjunto crescente de obstáculos que limitam as suas vidas -- desde a desigualdade salarial e a precariedade laboral, à sobrecarga de cuidados, à violência e à dificuldade de acesso a direitos fundamentais como a habitação, a saúde e a educação", considerou o movimento de mulheres, apelando "à unidade e ao reforço da luta organizada das mulheres".

Segundo a organização, 900 jovens mulheres subscreveram a Manifestação Nacional de Mulheres, promovida pelo MDM, em parceria com o Projeto Ruído.

"Reivindicamos a igualdade na escola, nomeadamente através da efetivação da educação sexual, no trabalho, para garantir que trabalho igual tem de corresponder a salário igual, o fim de todas as formas de violência contra a mulher, desde a violência doméstica, no namoro, ou a prostituição", reclamou, pelo seu lado, o Projeto Ruído.

O Dia Internacional das Mulheres é assinalado hoje em Portugal com manifestações um pouco por todo o país.

A Rede 8 de Março organiza marchas e ações com o mote "Pão e Cravos", para lembrar a manifestação histórica de mulheres há 50 anos.

O coletivo tem marchas e ações marcadas para Aveiro, Barcelos, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Faial, Guimarães, Lisboa, Porto, Vinhais e Viseu, apontando que se trata de uma luta de todas as mulheres.

A FEM -- Feministas em Movimento é uma das organizações que se irá juntar à manifestação agendada para hoje, em Lisboa, e que, a partir das 15h00 se concentra na Praça Marquês de Pombal para depois descer a avenida da Liberdade, num momento que entendem ter um "significado muito especial porque se assinalam os 50 anos em que pela primeira vez as mulheres portuguesas comemoraram o 8 de Março em democracia".