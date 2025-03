Reformada portuguesa ganha prémio mundial com fotografia de magusto minhoto

A médica aposentada Ângela Magalhães, de 71 anos, ganhou um dos Prémios Mundiais de Fotografia Sony 2025 com uma imagem captada durante um magusto de São Martinho, em Braga.

A antiga endocrinologista do Hospital de São João, no Porto, é a vencedora deste ano do Prémio Alpha Female, criado pela Sony para "promover o talento fotográfico feminino e divulgar o seu trabalho junto de um público internacional".

O anúncio coincide com o Dia Internacional da Mulher, que se celebra este sábado.

Ângela Magalhães revelou à agência Lusa que recebeu a notícia "com muita alegria, como é óbvio, até porque estava longe de pensar que tal iria suceder".

Segundo a organização, a vencedora foi escolhida entre as mais de 419 mil fotografias submetidas a concurso por pessoas de mais de 200 países e territórios.

Apesar de a fotografia ser uma paixão antiga, Ângela Magalhães só se dedicou a este passatempo depois de se aposentar, há cerca de 10 anos.

"Gosto de concorrer a concursos fotográficos, mesmo aqueles em penso que as hipóteses de ganhar são mínimas. Os Sony World Photography Awards permitem concorrer de forma gratuita. Foi isso que fiz. Que tinha a perder?", explicou à Lusa, em respostas enviadas por email.

O prémio, confessou, fez com que se sentisse "realizada e valorizada".

A imagem vencedora tem o título "Festa de S. Martinho" e mostra duas mulheres a vestidas de forma tradicional a saltar uma fogueira onde estão a ser assadas castanhas.

A autora explicou que captou a fotografia durante um festejo em Braga pelo grupo Rusga de S. Vicente - Grupo Etnográfico do Baixo Minho, que desenvolve eventos com o intuito de conservar o património cultural.

"Neste caso tratava-se de um magusto público recriando os que antes aconteciam nos terreiros das aldeias. Fazia parte destes folguedos saltar a fogueira onde as castanhas eram assadas. Foi um desses instantes que captei", relatou à Lusa.

Magalhães diz gostar de fotografar pessoas, seja na rua, retratos ou de forma documental, porque aprecia a "conexão com outros seres humanos".

"Encanta-me captar emoções e expressões visuais", referiu.

A fotógrafa portuense assume-se como amadora e esta atividade como um passatempo.

"Fotografo quando me apetece, quando há um evento que me dá prazer registar, quando me reúno com amigos com o mesmo gosto pela fotografia e saímos para nos deleitarmos com a prática do nosso interesse comum", resumiu.

Além de receber material fotográfico da Sony como parte do prémio, a imagem galardoada será incluída na exposição em Londres entre 17 de abril e 5 de maio de todos os finalistas da competição deste ano, bem como no respetivo catálogo.