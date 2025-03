Da Madeira para o mundo. NAPA levam a "angústia da saída" à Eurovisão

A música “Deslocado”, do grupo madeirense NAPA, não demorou muito para estar na boca dos jovens por todos os cantos de Portugal. Este sábado chegou a consagração: venceram o Festival da Canção e vão representar o país na Eurovisão.

View this post on Instagram

Guilherme Gomes, João Rodrigues, Tiago Rodrigues e Francisco Sousa formam a banda que nasceu na ilha da Madeira e venceu, este sábado, o Festival da Canção. Com influências dos Arctic Monkeys, Red Hot Chilli Peppers, Beatles e Caetano Veloso, NAPA nasceu em 2013 sob o nome de Men On The Couch e músicas em inglês.

Foi só em 2019 que os músicos voltaram à língua materna e lançaram o álbum “Senso Comum”. E, agora em 2025, convidados pelo festival, lançam a música viral “Deslocado” para o Festival da Canção deste ano.