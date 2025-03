Lousã vence Prémio da Paisagem do Conselho da Europa

A Câmara da Lousã venceu o Prémio da Paisagem do Conselho da Europa com o projeto "Aldeias da serra da Lousã - onde as aldeias soam a único", a primeira vez que a distinção é atribuída a Portugal, anunciou o município.

Candal, Casal Novo, Cerdeira, Chiqueiro e Talasnal são as cinco aldeias envolvidas no projeto iniciado em 2002 que se propôs recuperar uma paisagem serrana, desde as casas tradicionais à fauna e flora endémicas.

O desenvolvimento territorial sustentável, o valor exemplar, a participação pública e o aumento de consciencialização foram os parâmetros avaliados para a atribuição da distinção.

A iniciativa começou com a aprovação dos Planos de Aldeia, política do município, do distrito de Coimbra, e por agentes privados há mais de vinte anos.

"A sua concretização permitiu inverter uma trajetória de declínio e de abandono, assegurando, através da adoção de medidas de ordenamento, conservação e gestão da paisagem, a salvaguarda dos valores patrimoniais e a revitalização das aldeias, atribuindo-lhes novas funções", salientou a Câmara da Lousã, em comunicado enviado à agência Lusa.

O Prémio da Paisagem do Conselho da Europa foi criado em 2008 e pretende promover e sensibilizar a sociedade para o valor e importância das paisagens e para as mudanças que nelas vão ocorrendo.

Na primeira vez em que Portugal foi distinguido a Finlândia, Croácia, França, Geórgia, Grécia, Itália, Letónia, Noruega, Polónia, Eslováquia, Eslovénia e Suíça eram os outros países candidatos.

O projeto "Aldeias da serra da Lousã - onde as aldeias soam a único" já tinha ganhado, em 2022, o Prémio Nacional da Paisagem, promovido pela Direção-Geral do Território.