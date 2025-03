NAPA vencem Festival da Canção 2025

Maria

09 mar, 2025 Coimbra 01:22

O método de conversão das votações é uma fraude e profundamente injusta. É errado, injusto e uma vigarice, fazer a conversão do somatório de uma votação, na escala utilizada para cada votação individual ( de 1 a 12 pontos). E isto tanto se aplica à votação dos júris regionais como do público. Para que o processo fosse honesto e justo deveria fazer-se a equivalência dos pontos totais em disputa, ou seja 406 pontos ( 7 x 58 = nº júris regionais x somatório dos pontos em disputa em cada votação), a 100 % e daí apurar a percentagem de cada candidato (pontuação candidato/406). Proceder de igual modo para a votação do público, determinando a percentagem de votação para cada candidato, ou seja, nº de chamadas de cada candidato a dividir pelo total de chamadas. E finalmente apurar a votação final somando as duas percentagens, do júri e do público. Espero que haja um jornalista com a honestidade suficiente para denunciar a fraude em que o festival da canção se tornou. O Júri da Madeira deu a pontuação máxima aos concorrentes da Madeira, isto é uma vigarice com a qual não se pode compactuar, e uma injustiça para os restantes candidatos que não beneficiaram da "cunha". Pior é que vamos ser muito mal representados, a canção é horrível, vai ser um desastre, e não passam da primeira fase. E a terminar , os senhores da RTP têm que ter mais respeito pelos Portugueses que pagam todas estas leviandades com com os seus impostos!