Napa vencem Festival da Canção 2025

Henka, com a música metaleira "I Wanna Destroy U", ficou na quarta posição. Como prémio de consolação, recebeu a pontuação máxima (12 pontos) do público através de televoto.

Em terceiro lugar, com 16 pontos, ficou Fernando Daniel, que apresentou no festival o tema "Medo".

Os Napa terminaram com os mesmos 17 pontos da canção "Cotovia", de Diana Vilarinho, mas ganharam porque foram mais pontuados pelo público.

Os madeirenses Napa venceram este sábado o Festival da Canção 2025 e vão representar Portugal na Eurovisão, com a canção "Deslocado".

As 12 canções em competição foram, por ordem de apresentação: "Apago tudo" (autoria e interpretação de bombazine), "Eu sei que o amor" (Margarida Campelo), "I wanna destroy you" (HENKA), "Ninguém" (Bluay), "Calafrio" (Jéssica Pina), "A minha casa" (Marco Rodrigues), "Deslocado" (NAPA), "Adamastor" (Peculiar), "Medo" (Fernando Daniel), "Rapsódia da Paz" (emmy Curl), "Tristeza" (JOSH) e "Cotovia" (Diana Vilarinho).

O vencedor foi escolhido através do sistema de votação habitual: metade da pontuação é atribuída por um júri, composto por representantes de sete regiões de Portugal Continental e ilhas, e a outra metade pelo voto do público. Em caso de empate, prevaleceu a escolha do público.

Os Napa vão representar Portugal no 69.º Festival Eurovisão da Canção, que este ano acontece em Basileia, na Suíça, país que venceu o concurso no ano passado.

As semifinais estão marcadas para 13 e 15 de maio e a final para 17 de maio. Portugal atua na primeira semifinal.

[em atualização]