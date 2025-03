O que é a PolG, a doença que matou o jovem príncipe Frederik?

Recebeu o diagnóstico da doença PolG aos 14 anos e, oito anos depois, Frederik de Nassau, o filho mais novo do príncipe Robert do Luxemburgo, morreu aos 22 anos, vítima de uma doença mitocondrial que não tem cura. Mas afinal o que é a doença PolG que afeta cerca de 1,6 milhões de pessoas em todo o mundo?

O que é a PolG?

A PolG é uma doença genética que afeta as mitocôndrias, a parte das células responsável por transformar aquilo que comemos em energia, fundamental para que as células possam funcionar. A mitocôndria é uma espécie de central energética das células, fundamental para a vida. Já a PoIG é considerada uma doença rara e acredita-se que afeta uma em cada cinco mil pessoas no mundo, num total de 1,6 milhões de pessoas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui