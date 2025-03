"Siga a Banda”, o filme sobre como a música une dois irmãos separados à nascença

Protagonizada pelos atores Benjamin Lavernhe da Comédie Française e Pierre Lottin, o filme “Siga a Banda” do realizador francês Emmanuel Courcol conta a história de dois irmãos separados à nascença e que em comum têm o dote para a música.

Em entrevista ao Ensaio Geral, da Renascença, o realizador explica como o filme mostra como uma decisão pode alterar o curso da vida e como pode levar a que duas pessoas sejam educadas em meios muito diferentes.

“A ideia central do filme é poder confrontar os meios sociais através de meios musicais muito opostos e distantes”. No centro da ação estão dois irmãos que foram adotados por duas famílias de meios sociais diferentes e que não se conhecem. Em comum têm ambos a aptidão pela música.

“Através da história íntima de dois irmãos”, explica o realizador, o filme “fala da sociedade através das práticas musicais e de como os círculos sociais estão compartimentados”.

Um dos irmãos é um maestro de orquestra muito bem-sucedido na vida, o outro, um músico de fanfarra. É a doença de um que os une e os leva a encontrarem-se. A partir daí nasce uma amizade e cumplicidade.

A música acaba por ser a linguagem que serve de elo entre os dois. Para o realizador, os dois mundos musicais que ambos representam são precisos à cultura. “Não há diferenças no amor pela música. Há diferenças musicais no repertório, no nível musical, mas não há diferença no amor pela música, nem julgamentos sobre o valor da música”, explica Courcol.