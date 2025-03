Artista Mário Rita instala atelier num antigo teatro em ruínas, em Sintra

Com o preço das casas em Lisboa a disparar, o artista Mário Rita resolveu vender a sua casa. Investiu o que ganhou num espaço em ruínas de um antigo teatro, em Sintra. Hoje esse teatro é a sua casa e também o seu atelier.

“Digo sempre que isto é uma casa debruçada sobre um atelier”, explica o artista que dedicou toda a sua vida ao ensino. Agora que está à beira da reforma, encontrou neste antigo teatro o seu refúgio.

Numa sala por onde o sol entra tem os seus pinceis e lápis para desenhar. Ao centro, algumas das suas telas de grandes dimensões. Ao fundo fica o palco do antigo teatro que Mário Rita manteve. Na boca de cena do palco, explica-nos, restam pequenas memórias daquilo que foi a ruína em que encontrou o edifício.

No centro crescia uma árvore. O telhado tinha caído. Nada disso hoje é visível no teatro de paredes brancas luminosas. Em cima fica o primeiro balcão, onde Mário Rita recuperou o corrimão do varandim.

Em entrevista à Renascença, o artista fala da sua arte. Questionado sobre se há um sentido religioso naquilo que cria, admite que não o faz de forma racional, mas sente que isso está presente no seu trabalho.

No teatro que outrora pertenceu a uma associação, Mário Rita guarda também o seu acervo. São telas de grande dimensão que pinta sobre antigas colchas adamascadas. Quando lhe perguntamos pelo mercado de arte, assume: “sou um artista independente”, mas diz que a sua pintura não responde ao mercado.