Ator Michael Sheen paga dívidas a 900 desconhecidos da sua terra natal

Michael Sheen pagou para eliminar dívidas de mais de um milhão de libras (o equivalente a cerca de 1,19 milhões de euros) de 900 desconhecidos da sua cidade natal Port Talbot, no País de Gales. Para tal, o ator galês de 56 anos investiu no mercado secundário da dívida, abrindo uma empresa de compra de dívidas para depois as liquidar.

O “Michael Sheen’s Secret Million Pound Giveaway” mostra o processo de compra de pacotes de dívidas por Sheen ao longo de dois anos - que custou ao ator 100 mil libras (118.619,50 euros) - numa tentativa de denunciar o sistema “injusto” de crédito britânico.

Segundo declarações do artista no documentário, as opções de crédito inacessíveis estavam a deixar as pessoas dependentes de agiotas. Quando um empréstimo não é pago, os credores vendem as dívidas das pessoas por um preço mais baixo que o original, tendo em vista a recuperação de investimentos.

Cada dívida que é vendida passa a valer menos para o comprador. “As dívidas das pessoas são colocadas em pacotes. E as empresas compradoras de dívidas podem comprar esses pacotes e podem vendê-las a outras empresas por um valor menor”, referiu o ator, numa entrevista ao programa “One Show”, da BBC One.

Michael Sheen, conhecido por filmes e séries como “A Saga Crepúsculo: Amanhecer- Parte 2” (2012) e “Good Omens” (2019), declarou-se, em 2021, um ator “sem fins lucrativos”, prometendo usar todos os seus ganhos para investir em causas sociais.

Em 2019, já tinha financiado projetos sociais como o Homeless World Cup, vendendo propriedades suas para financiar um campeonato de futebol destinado a apoiar pessoas sem-abrigo. Agora, chama a atenção para problemas associados ao sistema de crédito britânico.

A estreia do documentário, emitido esta segunda-feira pelo canal britânico “Channel 4”, acontece cinco meses depois da última empresa focada no método tradicional de fabrico do aço ter encerrado em Por Talbot, colocando 2.800 pessoas em situação de desemprego.