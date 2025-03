Livro para miúdos recupera contos tradicionais portugueses

Adélia Carvalho dá exemplos de questões que trabalhou. “Encontrei alguns em que aparecia, muitas vezes, a ideia ‘depois apareceu um preto muito mau e muito feio’”. Questionada como se lida com questões dessas, a autora diz simplesmente: “Retira-se! Não está ali a fazer nada”.

“Estes contos são necessários, mas estão muito datados, têm cargas muito pesadas, por exemplo, na questão do género. Os contos, quase todos, são muito machistas e alguns racistas ”, diz a autora, que trabalhou os textos para os adequar aos dias de hoje.

Com ilustrações de Anabela Dias, o livro tenta apresentar ao leitor uma versão de vários contos. “Existem muitas versões. Dentro dessas versões, aquelas que eu percebia que poderiam ter um ritmo interessante e que poderiam dar para, não, quem conta um conto aumenta um ponto, mas sim tirar um ponto, avancei”, indica.

Em entrevista ao programa Ensaio Geral, da Renascença , a autora explica que “a escolha partiu, primeiro, de uma recolha muito grande de vários autores”. “Fui à minha memória, à memória da minha mãe, do meu avô, mas fui também ao Leite de Vasconcelos, ao Garrett, ao Guerra Junqueira, ao Teófilo Braga, e comparei várias versões”, explica Adélia Carvalho.

“Não é necessário estar a recorrer à questão da raça, da cor das personagens. Quando são brancos, também não dizem um branco muito bonito ou um branco muito feio, por isso retira-se”, refere.

“Encontrei coisas muito engraçadas que até, em termos sociológicos, poderiam dar um trabalho interessante. Por exemplo, encontrei uma Rapunzel que é a ‘donzela cara de vaca’, evidentemente quando eu pula com cara de boi. Mas isso não deixa de, em termos sociológicos, mostrar o mundo rural que nós tínhamos.”

“Encontrei contos também, às vezes, com alguma violência contra os animais, isso também retirei”, explica a autora que apostou em imprimir “algumas repetições” para dar ritmo de leitura para os mais novos.

“Quando percebia onde é que estava o ritmo bom da história, pegava nisso e transformava num verso que aparecia várias vezes. Encontrei também algumas rimas que as repeti”, diz a autora que está nomeada para o Prémio Literário Astrid Lindgren.

Habituada a marcar presença nas escolas em sessões com crianças, Adélia Carvalho considera que o livro pode ser fundamental para promover os hábitos de leitura entre os mais novos e entre pais e filhos.

“Têm de se atualizar em termos de linguagem. Despojar as histórias de arcaísmos. Há muitos anos o ritmo das crianças era mais lento, tinham mais tempo para a memória e para os adultos. E também eram mais adultos”, refere.

“Estes livros são importantes nesta recolha, por um lado, para preservar a memória e nesta necessidade de voltarmos a ter tempo com o adulto e com a criança”. Numa altura em que ficou com muitos contos na gaveta por publicar, Adélia Carvalho diz que o livro de contos “permite essa proximidade” entre pais e filhos.

“Enquanto um álbum ilustrado esgota-se rapidamente, um livro de contos tem sempre ainda mais um conto. E isto vai permitir que a criança solicite ainda mais ao pai e à mãe”, explica a autora.