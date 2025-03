Mumford & Sons voltam a Portugal para concerto em novembro

Os Mumford & Sons vão voltar a Portugal para um concerto em Lisboa, anunciou esta quarta-feira a Everything is New.

Segundo a promotora, o espetáculo acontece a 25 de novembro, no Sagres Campo Pequeno.

A banda britânica de folk-rock vem ao país apresentar o novo álbum, "Rushmere", que será lançado a 28 de março.

O concerto faz parte de uma digressão com 19 datas, que vai passar por locais como Londres, Sydney ou Estocolmo.

Os bilhetes custam entre 41 e 66 euros - o preço dos bilhetes VIP não foi divulgado - e vão estar à venda a partir de dia 20 de março (com pré-venda disponível aos subscritores da newsletter da promotora).

A banda anunciou que será doado um euro por cada bilhete vendido para ajudar a organização War Child, que "defende os direitos das crianças afetadas pela guerra".