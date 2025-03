Renascença com as melhores audiências dos últimos 11 anos

A Renascença obteve o melhor resultado em audiência nos últimos 11 anos. Segundo o mais recente estudo Bareme Rádio/Marktest, em fevereiro a Renascença alcançou 7,3% de Audiência Acumulada de Véspera.

A rádio sobe ainda nas classes A, B e C1. Para além disso, regista-se também um forte crescimento no Grande Porto (onde cresceu 2,8%) e na região sul (3,1%).

“As Três da Manhã” da Renascença é o terceiro programa mais ouvido nas manhãs em Portugal e há, igualmente, uma subida nas tardes.

A RFM, que também pertence ao Grupo Renascença Multimédia, chega a mais de 3 milhões e 100 mil pessoas.

Também a Mega Hits cresceu no Grande Porto e Grande Lisboa e lidera nos estudantes entre as rádios jovens.

No total, mais de 58% dos portugueses ouve regularmente as rádios do Grupo Renascença Multimédia. Todas as semanas, as rádios do Grupo Renascença alcançam mais de 4 milhões e 200 mil pessoas, numa altura em que a escuta de rádio em Portugal em níveis muito elevados.