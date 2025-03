GNR procura mulher de 59 anos desaparecida na Covilhã

As autoridades estão a realizar buscas para encontrar uma mulher de 59 anos que foi dada como desaparecida na quarta-feira, na freguesia de Verdelhos, no concelho da Covilhã, distrito de Castelo Branco.

As buscas foram encetadas de imediato com elementos dos bombeiros da Covilhã e do posto territorial da GNR, tendo sido retomadas esta manhã, mas sem sucesso até ao momento.

Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela adiantou à agência Lusa que pelas 17h00 horas de hoje continuavam no terreno um total de 17 elementos dos Voluntários da Covilhã, da GNR e da Unidade Portuguesa de Intervenção e Resgate (UPIR), sediada na Guarda, apoiados por cinco viaturas.