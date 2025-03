Homem sobreviveu mais de cem dias com um coração totalmente artificial

Um homem australiano conseguiu viver mais de cem dias com um coração totalmente artificial e sem qualquer complicação de saúde.

Segundo refere o "The Guardian", é sexta pessoa no mundo a implementar e a viver com um dispositivo totalmente artificial, no lugar do coração, mas é o que mais tempo usou esta terapia.

O paciente na casa dos 40 anos tinha problemas cardíacos e usou o dispositivo enquanto aguardava por uma transplante cardíaco de um coração real - acabou por realizar um transplante com sucesso no início de março.

Os outros cinco doentes cardíacos a usar este aparelho são norte-americanos e tiveram de aguardar, no máximo, 27 dias até receberem um coração verdadeiro.

O dispositivo chama-se BiVACOR e tem o aspeto de um coração metálico. Através de uma tecnologia à base do magnetismo, consegue simular a circulação sanguínea de um coração.

Apesar da experiência bem sucedida, o objeto continua em fase de ensaios clínicos, em pacientes que sofrem de problemas cardíacos.

Neste momento, o BiVACOR apenas consegue ser um substituto temporário para pacientes que aguardam transplantes, contudo o objetivo a longo prazo é que o dispositivo se torne, ele próprio, um substituto permanente viável.

Mais de 23 milhões de pessoas sofrem de insuficiência cardíaca em todo o mundo, porém só seis mil pacientes recebem a um coração doado. A Austrália investiu cerca de 50 milhões de dólares (mais de 45 milhões de euros) no desenvolvimento do BiVACOR.