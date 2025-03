K-pop. O que motiva tanta paixão por um ritmo vindo de tão longe?

O grupo sul-coreano Kiss of Life apresenta-se pela primeira vez em Portugal nesta quinta-feira, no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa.

Julie, Belle, Natty e Haneul formam o grupo que nasceu em 2023 e já acumula mais de sete milhões de ouvintes mensais no Spotify. O número exacto é de 7.186.269.

Músicas como “Sticky” e “Midas Touch” estão na boca e nossos passos do público. Estes fãs não sabem apenas as letras, mas também todas as coreografias. Até aprendem coreano para estar mais próximos de um idol - artista que trabalha da industrial do K-Pop.