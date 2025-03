Quanto vale uma música? Spotify diz que pagou mais de 9 mil milhões a artistas em 2024

Em setembro do ano passado, a Billboard calculou que escritores e produtores de música vão ganhar menos 150 milhões de dólares (mais de 137 milhões de euros) devido às mudanças nos planos de subscrição da plataforma. Vários artistas rejeitaram participar na festa do Spotify do pós-Grammys devido, precisamente, às discrepâncias financeiras entre os lucros da empresa e dos autores das canções.

Será mesmo como o Spotify diz ou haverá números distintos que colocam em causa o cenário avançado pela marca? De acordo com o Spotify, cada um milhão de escutas resulta, em média, em dez mil dólares (mais de nove mil euros) para os artistas - mais do dobro do que era pago há uma década.

No entanto, o UMAW - um sindicato dedicado a proteger trabalhadores da indústria da música apresentou um projeto de lei, em parceria com duas congressistas da ala progressista do Partido Democrata, para obrigar as plataformas de streaming a pagar um cêntimo por cada escuta aos artistas. Isto porque, alega o sindicato, o Spotify não paga um único cêntimo diretamente a artistas.

De resto, artistas como Taylor Swift, Jay-Z, Drake, Thom Yorke (dos Radiohead), Joni Mitchell e Neil Young, entre outros, foram bastante críticos das receitas obtidas no Spotify, no passado.

Em janeiro do ano passado, o Parlamento Europeu defendeu a criação de regras uniformes na União Europeia para que as plataformas de streaming de música, como o Spotify, paguem uma "remuneração justa" aos artistas, defendendo ainda transparência sobre Inteligência Artificial.

Aprovado por 532 votos a favor, 61 contra e 33 abstenções, o documento pede que "o desequilíbrio na afetação das receitas do mercado de streaming de música seja corrigido, uma vez que o quadro atual permite que a maioria dos autores ou intérpretes não recebam uma remuneração suficiente".

Quanto lucra o Spotify?

Se os ganhos dos artistas na plataforma do Spotify são discutíveis, não há dúvidas que 2024 foi bastante positivo para a marca de streaming. O ano passado foi o primeiro em que teve lucro durante os 12 meses, desde que a empresa foi fundada em 2006. E as ações em 2024 subiram cerca de 10%.

Segundo o último relatório do Spotify sobre 2024, a empresa lucrou cerca de 1.138 mil milhões de dólares (cerca de 1.045 mil milhões de euros), face a perdas na ordem dos 505 milhões de dólares (mais de 463 milhões de euros) no ano anterior.

No último trimestre do ano, a plataforma de streaming teve, em média, 35 milhões de utilizadores mensais - o número mais alto de sempre - para um total de 675 milhões de utilizadores ao longo dos últimos 12 meses.

Já em termos de subscritores pagos, os últimos quatro meses de 2024 trouxeram mais 11 milhões de contas premium ao Spotify. Ao todo, no final do ano passado, a empresa contava com 263 milhões de clientes premium.