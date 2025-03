Quem foi Miguel Macedo? Líder parlamentar enfrentou Sócrates e governou com Cavaco

Militante do PSD desde a juventude, Miguel Macedo foi deputado e liderou a bancada social-democrata, estreou-se em funções governativas como secretário de Estado de Cavaco Silva, esteve nos governos de Durão Barroso, Santana Lopes e Passos Coelho.

Miguel Bento Martins da Costa de Macedo e Silva nasceu em Braga no dia 6 de maio de 1959. Advogado, licenciou-se em direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, de cuja Associação Académica foi dirigente. .

Começou como militante da Juventude Social Democrata, aderindo depois ao PSD.

Destacou-se como ministro da Administração Interna e como líder parlamentar do PSD, cargo que exerceu depois de Pedro Passos Coelho ter sido eleito presidente dos sociais-democratas, em 2010, cabendo-lhe enfrentar a oposição ao Governo de José Sócrates a partir da Assembleia da República.

O atual primeiro-ministro, Luís Montenegro, foi vice-presidente da mesma bancada, que depois viria igualmente a liderar.

Com a vitória do PSD nas eleições em junho de 2011, assume as funções de ministro da Administração Interna, das quais se demite em 2014 devido a um processo relacionado com a atribuição de vistos "gold", de que é absolvido em 2019.

No governo de Passos Coelho é apontado como um conciliador, capaz de fazer pontes, nomeadamente com o então ministro dos Negócios Estrangeiros e presidente do CDS-PP Paulo Portas, que protagonizou diversos momentos de tensão com o líder do executivo.