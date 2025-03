Academia de Amadores de Música marca protesto frente à Câmara de Lisboa

Será com música que o protesto se fará. A Academia de Amadores de Música continua sem ter uma solução de espaço para as suas futuras instalações e por isso, marcou para 18 de março, às 16h, uma manifestação no largo da Câmara Municipal de Lisboa.

Fundada, fará dia 18 de março, 141 anos, esta escola de música terá de abandonar as instalações na Rua Nova do Almada, no Chiado, em Lisboa. Em causa o aumento do valor da renda que passou de 542 euros, para 3.728.

A mais antiga escola artística privada do país em funcionamento tem procurado junto do Estado e da autarquia de Lisboa uma solução, mas até agora, sem fim à vista.

“A manutenção desta instituição num regime com nova renda e sem garantias de proteção para lá de 2027 tornou-se inviável”, refere a Academia em comunicado.

“Mercê da incapacidade do sistema político de oferecer uma solução de longo prazo para a situação da Academia, esta viu-se constrangida a negociar um acordo para a saída das suas atuais instalações. Apesar dos esforços desta instituição, a Academia não encontrou junto das várias entidades políticas que consultou nenhuma resolução para o atual problema”, indica a escola no comunicado.

É assim incerto o futuro dos mais de 300 alunos para o próximo ano lectivo. No protesto do próximo dia 18 de março irão participar “grupos de pais, professores, alunos e amigos da Academia de Amadores de Música”.

Em frente à Câmara de Lisboa “serão executadas algumas peças pelo ensemble de sopros e alguns ensembles de saxofone. Segue-se o tema 'Acordai - instrumental e depois cantado”.