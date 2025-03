“Desejam-se mais Fernandas Lapas para o teatro português”

Em palco, a peça conta com interpretação de Ana Sampaio e Maia, Carla Bolito, Luís Gaspar, Margarida Cardeal, Marta Lapa e do pianista Nuno Vieira de Almeida. Cucha Carvalheiro explica que “é muito difícil pôr num espetáculo de uma hora e meia todo o legado e a vida de uma pessoa”.

O espetáculo que celebra a vida e o legado da atriz e encenadora Fernanda Lapa tem um título que faz “um trocadilho”. “Propus à autora, Ana Lázaro o título, porque, a Fernanda estreou-se como atriz na Casa da Comédia, interpretando a peça do Almada Negreiros ‘Deseja-se Mulher’ e mais tarde, ela própria, a primeira encenação que fez foi exatamente a mesma peça do Almada Negreiros numa pequena sala de teatro do Acarte”.

O espírito da atriz Fernanda Lapa, que morreu há cinco anos, desperta no espetáculo “Deseja-se Fernanda!” que estreia sábado pela mão da companhia Escola de Mulheres, no Teatro Municipal São Luiz, em Lisboa.

Para Cucha Carvalheiro, Fernanda Lapa era uma força de natureza quer na vida, quer em palco. “A Fernando era uma pessoa sensacional, de uma inteligência muito grande e uma cultura muito grande”, recorda.

“Há uma frase da Medeia do Eurípedes, peça a que ela regressou mais do que uma vez, que diz: ‘Eu sou dura com os inimigos e benévola com os amigos’, eu acho que isto define muito a Fernanda”, admite a atriz.

“Às vezes parecia uma pessoa dura e caustica, porque as lutas que travou também eram lutas importantes que ela conseguiu levar em frente e abrir caminho para muitas mulheres artistas. Mas era também extremamente benevolente com os amigos”, conclui a encenadora.

A peça “Deseja-se Fernanda!” vai estar em palco no São Luiz até 23 março de quarta a sábado, às 20h; ao domingo às 17h30. Está prevista também uma apresentação, a 27 de março, Dia Mundial do Teatro, no Teatrão, em Coimbra.