Fã de Ted Lasso? Jason Sudeikis confirma nova temporada

Afinal, os treinos ainda não terminaram para Ted Lasso. O protagonista da série, Jason Sudeikis, confirmou o lançamento da quarta temporada da série, que tinha sido dada como encerrada na terceira "season".

“Estamos a escrever a quarta temporada agora”, referiu o ator, em entrevista a um podcast chamado “New Heights”.

No novo capítulo da série, “Ted vai liderar uma equipa feminina”. “É esta a palavra oficial”, declara Jason Sudeikis no podcast. No entanto, não deixa claro se o personagem irá voltar para os Estados Unidos da América ou continuar pelo Reino Unido.