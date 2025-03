Para quem vai a fortuna de Gene Hackman? Filhos não constam do testamento

O testamento do ator Gene Hackman, encontrado morto com a esposa em 26 de fevereiro, não refere nenhum dos filhos.

De acordo com documentos obtidos pelo portal americano TMZ, a única beneficiária da fortuna do astro de Hollywood, avaliada em 73,5 milhões de euros, seria, desde 1995, Betsy Arawaka, que morreu pelo menos uma semana antes.

Gene Hackman deixou três filhos - um rapaz e duas raparigas - do seu primeiro casamento com Faye Maltese entre 1956 e 1986.

Gene nunca escondeu que a sua relação com os filhos não era boa, se bem que, nos últimos anos, tenha havido uma aproximação.

Casada com Hackman desde 1991, Betsy também deixou a maior parte dos bens a Gene. No testamento da pianista, porém, há uma cláusula que estabelece que, se o casal morresse com pelo menos 90 dias de diferença um do outro, as mortes seriam consideradas simultâneas e, nesse caso, a herança seria destinada à caridade.

Já os bens de Gene devem ser disputados pelos filhos, na justiça dos EUA. Os familiares do ator ainda não se pronunciaram, contudo, segundo o TMZ, Christophe, o filho mais velho, já terá contactado o advogado André M. Katzenstein, especializado em heranças.

A investigação à morte de Gene Hackman concluiu que o ator norte-americano morreu uma semana depois da sua mulher, Betsy Arakawa, ter falecido, devido a uma infeção viral nos pulmões.

Segundo os resultados da investigação, a mulher de Hackman morreu a 11 de fevereiro devido a um hantavírus, um vírus transmitido por roedores que pode causar infeções graves dos pulmões.

O ator norte-americano de 95 anos, que também sofria de Alzheimer em estado avançado, morreu cerca de uma semana depois, devido a doença cardiovascular. De acordo com a investigação, a última atividade do pacemaker de Gene Hackman foi a 18 de outubro, que terá sido a data da morte.

Os corpos foram encontrados a 27 de fevereiro, mais de duas semanas depois da morte da mulher de Gene Hackman e mais de uma semana depois da morte do ator.