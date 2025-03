Associação com sede em Mirandela vence Prémio Europeu Carlos Magno

A Associação Europe XXI, com sede em Mirandela, foi distinguida com o Prémio Europeu Carlos Magno da Juventude em Portugal.

Para o presidente da associação, Pedro Ferreirinha, a atribuição deste prémio “reforça a nossa convicção de que os jovens podem e devem ser protagonistas na construção do projeto europeu. Este reconhecimento reforça a nossa missão de aproximar os valores europeus das comunidades locais, com projetos de verdadeiro impacto, e inspirar os jovens a participarem ativamente no futuro da Europa”.

“Estamos orgulhosos de sermos um exemplo concreto da inovação, solidariedade e igualdade que definem a nossa União”, acrescenta, em comunicado.

A Associação Europe XXI é composta por jovens provenientes de diversos Estados-Membros (Portugal, Espanha, Hungria, Luxemburgo e Itália), e tem como missão construir uma União Europeia mais forte, baseada na democracia, liberdade, igualdade, Estado de Direito e solidariedade.

“A Europa não é apenas os grandes centros urbanos como Lisboa, Porto ou Bruxelas. A Europa também é Mirandela, Serpa, Peso da Régua, Viana do Castelo. A Europa são as pessoas. Temos de mostrar que a Europa está com elas, descomplicar as políticas europeias, e passar dos grandes números para as pequenas histórias de grande impacto”, asinala Pedro Ferreirinha.

Reconhecida pelo IPDJ e parceira oficial do Parlamento Europeu em Portugal, a associação tem por objetivo repensar a Europa no século XXI, aproximando os valores europeus das comunidades locais através de projetos de impacto que incentivam a participação ativa dos jovens na vida democrática.

Entre os projetos premiados da Europe XXI destaca-se o Tour de Surf Adaptado, uma iniciativa pioneira que proporciona experiências de surf a pessoas com deficiência, em etapas de norte a sul do país. Este projeto procura dar visibilidade prática aos princípios fundamentais da UE, como a inclusão, a união, a igualdade e a não-discriminação, sensibilizando também para os direitos das pessoas com deficiência nas políticas da UE.

Outro projeto em destaque é o Copo com a Europe XXI, uma série de encontros informais com jovens, em todo o território nacional, mas especialmente no interior de Portugal, onde são discutidas políticas europeias, com eurodeputados, num ambiente descontraído, acompanhado por vinho da região.

O Prémio Carlos Magno para a Juventude é uma iniciativa do Parlamento Europeu que visa promover os valores europeus. “O Prémio destaca o trabalho quotidiano desenvolvido por jovens de toda a Europa para reforçar a democracia europeia e apoia a sua participação ativa na construção do futuro da Europa. É gerido pelo Parlamento Europeu em parceria com a Fundação do Prémio Internacional Carlos Magno, de Aachen, e foi criado em 2008”, refere o comunicado

A par da Europe XXI, foram distinguidos outros 27 projetos europeus. A associação representará Portugal no evento final em Aachen, no dia 27 de maio de 2025, onde serão anunciados os três grandes vencedores europeus durante a cerimónia de entrega dos prémios.