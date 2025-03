"É um museu pequeno, mas muito mágico". Museu das Marionetas do Porto volta a abrir portas

O Museu das Marionetas do Porto reabre no dia 21 de março após ter sido reformulado. As obras que a equipa do Teatro das Marionetas do Porto realizou prometem uma "transformação muito grande ao nível do espaço".

"Quem já conhece o museu vai ser completamente surpreendido", diz à Renascença a diretora artística do espaço, Isabel Barros.

"É como se fosse uma grande criação das marionetas do Porto. Traz uma transformação do espaço e traz também para exposição uma quantidade de marionetas, de espetáculos, que são icónicos na vida da companhia", reforça.

Para além das alterações ao museu, o espaço de exposição aumentou com a adição de quatro vitrines de exposição e com um mural dedicado a um dos colaboradores da companhia, o escultor e ilustrador Júlio Vanzeler. A sala de exposição temporária também foi alterada e recebe para primeira exposição o trabalho da companhia Teatro de Ferro.

As marionetas em exposição são uma seleção dos espetáculos mais "emblemáticos" de João Paulo Seara Cardoso, fundador do Teatro das Marionetas do Porto e do museu. É possível ver as marionetas dos espetáculos "Miséria" e "Teatro Dom Roberto", que já pertencia à antiga exposição. Num andar mais dedicado às crianças, é possível visitar a "Cor do Céu", "Cinderela" e "Joanica-Puff".

Estão também expostas as marionetas dos espetáculos "Nada ou O Silêncio de Beckett", "Cabaret Molotov" e "Wonderland", este último num espaço "onde o público vai conseguir entrar no universo do espetáculo de uma forma muito especial".

O museu continuará com a atividade regular de visitas livres, visitas guiadas e oficinas, com exposições que pensadas para todas as idades, para que crianças e adultos possam usufruir.

Para além do museu, o Teatro de Marionetas do Porto continua com espetáculos e com novas criações. Atualmente, estão a trabalhar duas peças: o Sr. Aníbal, que vai estrear no final do ano e que é uma criação para o público mais pequeno, e uma sétima edição de Quem Sou Eu. Este último projeto já tem alguns anos de palco, em que a companhia cria um espetáculo com idosos "a partir dos 65 anos, mas nas criações que temos feito, são sempre pessoas mais velhas, com 80, 85, 90 e até 96 anos".

"Em cada edição adaptamos o espetáculo ao grupo que, de quando é possível, constroem as marionetas. Se não for possível, fazem a pintura ou mesmo a confeção dos figurinos. Trabalham sempre diretamente com as marionetas, até porque depois, no final do espetáculo, ficam (as marionetas) para cada um deles. Há o trabalho de voz, há o trabalho de corpo, movimento e de composição. Portanto, no fundo, trabalhamos as componentes todas do espetáculo, como fazemos nos espetáculos profissionais", explica Isabel Barros.

Nesta sétima edição, o Teatro de Marionetas junta-se aos idosos do Centro Social da Foz num espetáculo que, como descreve Isabel, "é sempre muito poético, muito especial, onde tentamos muito perceber a identidade, a história, a beleza que há nestas vidas. É um espetáculo muito querido para nós".

A equipa do museu assume a "missão de sermos um museu para todos". "Tentamos em cada nova exposição trazer novas valências para chegar a mais pessoas. Ainda não será imediato, queremos acrescentar uma nova valência para pessoas com deficiência visual. A acessibilidade é uma questão muito importante desde a abertura do museu em 2013", explica Isabel Barros.

A inauguração do museu é no dia 21 de março, no dia mundial da marioneta, às 17h00, e tem entrada gratuita.

João Paulo Seara Cardoso foi o fundador e diretor artístico do Teatro das Marionetas do Porto e encenou todas as peças da companhia até à sua morte em 2010. Isabel Barros continuou o trabalho do fundador e mantém vivos os seus "espetáculos icónicos" nas marionetas expostas no museu.