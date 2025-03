Mísia. Quadros, vestidos e joias da fadista vão a leilão "online"

Vários objetos da fadista Mísia, que morreu em 27 de julho do ano passado, vão a leilão "online", entre o dia 31 de março e 6 de abril, anunciou esta segunda-feira a leiloeira Renascimento.

A coleção que será posta à venda inclui objetos como vestidos, joias, plumas, xailes, chapéus, quadros e fotografias da intérprete, algumas inéditas, e a opção pela sua venda em leilão já tinha sido revelada em novembro passado, por um dos seus herdeiros.

Em outubro do ano passado, numa conferência de imprensa, Sebastian Filgueiras, um dos herdeiros da criadora de "Se a Morte me despisse", disse que o leilão ia ao encontro do desejo de muitos fãs que querem ficar com uma recordação da artista.

Segundo o amigo e um dos três herdeiros de Mísia, o valor conseguido com o leilão "destina-se à construção de um túmulo, uma última pedra à altura da carreira" de Mísia.

As cinzas da fadista encontram-se sepultadas no Cemitério do Alto de S. João, em Lisboa.