​Morreu Émilie Dequenne, a “Rosetta” distinguida como melhor atriz em Cannes

Morreu Émilie Dequenne, atriz belga, 43 anos, vencedora do prémio de melhor atriz no festival de Cannes, em 1999, pelo seu desempenho em “Rosetta”.

A notícia da morte foi confirmada à Agência France Press pela família e agente da atriz.

Segundo a mesma fonte, Émilie Dequenne morreu, no hospital Gustave Roussy de Villejuif, nos arredores de Paris, no domingo, vítima de doença prolongada. Em outubro de 2023, Dequenne revelou que tinha sido diagnosticada com um cancro da glândula suprarrenal, considerado raro.

O seu primeiro trabalho foi precisamente “Rosetta”, realizado pelos irmãos Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne.

Da sua filmografia destaca-se ainda “O Pacto dos Lobos” (2002) ou “A Ponte de San Luis Rey” (2004). Ao longo da carreira, contracenou com nomes como Vincent Cassel, Robert de Niro ou Catherine Deneuve.

A ministra da Cultura francesa Rachida Dati já lamentou o desaparecimento da atriz. Na rede social X escreve que Dequenne “ainda teria muito para oferecer”.