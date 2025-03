Museu Gulbenkian “vai aparecer penteadinho e escovadinho” em julho de 2026

Segunda-feira, 18h00. Será esta a hora a que o Museu Gulbenkian fecha as portas ao público. O encerramento, até julho de 2026, tem como objetivo uma profunda intervenção no museu.

Em entrevista à Renascença, o diretor António Filipe Pimentel explica que dentro de ano e meio, se as obras decorrerem como o previsto, o museu “vai aparecer penteadinho e escovadinho, como se costuma dizer”.

“Vai aparecer um museu renovado e sem que as pessoas quase deem por ela”, indica o historiador que espera com esta intervenção “uma aproximação muito diferente dos públicos”.

Pimentel indica que “a iluminação vai ser uma completa revolução na aproximação das obras de arte”. Esta intervenção vai implicar “desmontar todos os tetos do museu”, e esse facto será “aproveitado para renovar também a estrutura física do museu”

Com 55 anos, essa estrutura, explica o diretor está “a ressentir-se da velhice”. As obras que começam depois de desmanchado o museu vão por isso “melhorar as condições técnicas da aproximação das obras de arte e da acessibilidade dos públicos”.

Esta intervenção vai “reaproximar e reconciliar” o museu “com o que era o projeto original”, aponta António Filipe Pimentel. Desmanchar um museu não é contudo, tarefa fácil

“É uma megaoperação” indica o diretor que explica que “vai levar dois meses” só a desmanchar tudo. Mas em simultâneo, a equipa do museu vai também estar empenhada na preparação de outra exposição.

“Estamos a organizar simultaneamente uma exposição que vamos inaugurar no dia 11 de abril. A partir do dia 12 de abril, estará patente ao público a exposição que se chamará ‘Coleção Gulbenkian - Grandes Obras’, que mostra uma súmula da Coleção Gulbenkian na Fundação”

Na exposição, que ocupará o piso -1 do edifício sede, estarão cerca de 300 obras da coleção. Pimentel explica que é uma forma de colmatar o encerramento temporário do Museu Gulbenkian não privando o público de algumas peças.

Além de prepararem a exposição e estarem a decorrer as obras no museu, a equipa da Gulbenkian irá também aproveitar este encerramento para restaurar algumas peças da coleção.

“Está a ser intervencionado o Frans Hals, que é uma pintura muito importante, vai ser intervencionado também o Rembrandt, o ‘Figura de Velho’ e vai também ser intervencionado o Biombo ‘Coromandel’”, avança Pimentel.

“Vamos aproveitar, evidentemente, o período em que estamos fora da linha da frente para fazer esse trabalho de fundo, para que as peças estejam nas melhores condições”, explica o diretor, para a reabertura do Museu Gulbenkian dentro de ano e meio.

“O museu continuará com toda a sua atividade científica, portanto, com os colóquios, as conferências, com a Escola de Verão e a Academia Gulbenkian de História de Arte. Tudo isso continua exatamente como se o museu continuasse aberto”, diz à Renascença António Filipe Pimentel.