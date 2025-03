Podcasts. Renascença e "Extremamente Desagradável" (ainda mais) líderes

A Renascença mantém e reforça a liderança do mercado de downloads de podcasts em Portugal. Repetindo e aumentando a posição de janeiro, o "Extremamente Desagradável", de Joana Marques, tem mais do dobro dos downloads e ouvintes do podcast que figura em segundo lugar e o quádruplo dos downloads do terceiro lugar. Os dados divulgados pela Marktest esta terça-feira dão ainda conta que o podcast da Renascença surge como líder isolado e voltou a crescer em fevereiro.

A Renascença tem dois podcasts no top 10 do ranking - "Extremamente Desagradável" e "Seja o Que Deus Quiser". Já o Grupo Renascença Multimédia lidera dois dos três indicadores do ranking de podcasts nacionais - podcasts e marcas - e está a curta distância da liderança do ranking de publishers.

O podcast da Renascença, emitido diariamente às 08h15 no programa “As Três da Manhã”, passou de quase 2,7 milhões de downloads em janeiro para mais de 2,8 milhões em fevereiro. Também a média de ouvintes semanais cresce de 216 mil para 328 mil em apenas um mês.

Segundo o ranking de podcasts, divulgado esta terça-feira pela Marktest, o "Extremamente Desagradável" (ED) tem mais do dobro dos downloads que o segundo classificado, "O Homem que Mordeu o Cão", da Rádio Comercial, que desceu em episódios descarregados. No que diz respeito a ouvintes semanais, o podcast de Joana Marques tem mais do triplo de ouvintes que o segundo classificado.

Em terceiro lugar no top dos downloads mensais surge o podcast "Contas Poupança", da SIC, que aumentou ligeiramente o número de ouvintes semanais (de 80 mil para 84 mil) , mas perdeu cerca de 119 mil downloads no total do mês (de 602 mil - o quádruplo em relação ao "ED" - para 483 mil - quase o sêxtuplo).

Em quarto lugar aparece "Ninguém Pod Comigo", da RFM, que saltou diretamente 13 lugares para o top 4 ao conseguir quase o triplo dos downloads no mês passado.

Quem também subiu no ranking de podcasts é "Seja o Que Deus Quiser", igualmente da Renascença, que passa do 13.º lugar em janeiro, com 200 mil downloads mensais, para 9.º lugar, com mais de 258 mil, acumulando, igualmente, quase mais 12 mil ouvintes semanais neste novo período de análise.

O ranking de podcasts, divulgado esta terça-feira pela Marktest, contempla mais dois indicadores: o ranking de “publishers” e ranking de marcas.

Além do ranking individual de podcasts, a Renascença lidera ainda, este último indicador - o ranking de marcas - com 3,3 milhões de downloads (mais 247 mil que no mês passado), seguido do Observador com 2,4 milhões (menos 222 mil em relação a janeiro) e a Rádio Comercial com dois milhões.

Já no ranking de "publishers", a Renascença surge em segundo lugar, tendo acumulado mais 487 mil downloads mensais que no mês passado e figurando a apenas 128 mil downloads do primeiro lugar, a "Impresa". "Observador" e "Bauer Media" encontram-se em terceiro e quarto lugares, respetivamente.

Na plataforma Spotify, o podcast da Renascença "Extremamente Desagradável" é o podcast mais ouvido há quatro anos consecutivos.

O ranking de podcasts publicado esta terça-feira, o "Pod_Scope", é um novo serviço da Marktest que audita o ranking de podcasts produzidos em Portugal desde janeiro. O estudo é feito em colaboração com a Renascença, a Bauer Media, o Grupo Impresa e o Observador.

Em fevereiro, estes foram os 10 podcasts mais ouvidos da Renascença:

Os números deste ranking não incluem, no entanto, os dados referentes ao Youtube, onde, no caso da Renascença, os podcasts também estão disponíveis em formato áudio e vídeo.