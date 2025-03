Teorias sobre a morte de John F. Kennedy. Documentos secretos vão acabar com as dúvidas?

O presidente estava a ser transportado num carro descapotável, com a mulher Jacqueline Kennedy ao seu lado esquerdo, quando foi alvejado com um tiro no pescoço e outro na cabeça.

Foram divulgados esta terça-feira os restantes ficheiros secretos sobre o assassinato do John F. Kennedy, o 35.º Presidente dos Estados Unidos da América. Os documentos vão estar disponíveis no site oficial dos arquivos nacionais norte-americanos ( National Archives ). São cerca de 80 mil páginas que serão tornadas públicas.

Durante dez meses, a comissão de inquérito investigou e analisou todas as provas recolhidas pelo FBI e todas as informações disponíveis em qualquer agência federal. "The Warren Commission Report" foi o relatório que a comissão apresentou com as suas conclusões sobre a investigação.

Lee Harvey Oswald foge após o atentado e é detido ao início daquela tarde pela Polícia de Dallas. As imagens da detenção mostram o ex-militar a dizer ao jornalista que não matou ninguém e que foi incriminado. Nesse mesmo dia, após a morte de JFK, o vice-presidente dos Estados Unidos da América, Lyndon Johnson, faz o juramento presidencial no avião e é levado para Washington.

Há sua frente, viajava John Connally, governador do Texas, que foi atingido nas costas e no pulso, sobrevivendo. John F. Kennedy foi transportado para o hospital, onde foi declarada a morte.

O documento apresentava a mesma conclusão que J. Edgar Hoover tinha comunicado no dia do atentado: Lee Harvey Oswald foi o único sujeito envolvido nos disparos que mataram o Presidente e feriram o governador. Acrescentam ainda que Oswald agiu sozinho e que nem ele, nem Jack Ruby, faziam parte de nenhuma conspiração contra o Presidente Kennedy. Todos os disparos foram realizados do sexto andar do "Texas School Book Depository", edifício e andar no qual Oswald trabalhada, e, o mais importante, apenas três balas foram disparadas.

O relatório assinala que a primeira bala não atingiu o carro. Porém, a segunda bala atingiu Kennedy na parte de trás do pescoço, saiu pelo peito, entrando pelas costas do Governador, saindo pelo peito. Atravessa ainda o pulso do Governador e acaba por passar pela perna. A terceira bala atingiu a cabeça de Kennedy e foi aquela que o matou.

A teoria da "bala mágica"



Há várias teorias da conspiração sobre o que aconteceu no dia do atentado, quem está envolvido e o que motivou o assassinato. As respostas que a Comissão Warren deu não foram suficientes para muitos que desconfiam do governo e das suas verdadeiras intenções.

A Comissão Warren concluiu que uma bala trespassou JFK e atingiu o governador Connally. Neste caso da teoria da "bala mágica" ou "bala única" são levantadas várias questões: como é que uma só bala consegue causar sete ferimentos e - segundo as imagens disponíveis - não apresenta marcas de grande desgaste?

A resposta a estas questões pode ser encontrada nas escutas de chamadas entre Lyndon B. Johnson, Presidente dos EUA, e J. Edgar Hoover (FBI), em que o último revela que apenas três cartuchos de balas foram encontrados no sexto andar do edifício. Possivelmente, admitir que foram disparados mais de três balas seria considerar que mais do que uma pessoa estaria envolvida no atentado, o que contrariava as declarações do diretor do FBI.

Há quem suspeite que a comissão ignorou provas que apontavam para outras direções que não Oswald como o único responsável pelo atentado. Uma das provas são os relatórios médicos após a morte de JFK, segundo os quais as feridas das balas no peito e pescoço do Presidente indicam que os disparos podem ter sido feitos de frente para o corpo, e não pela parte de trás, como o relatório indica.

Esta teoria não convenceu muitos norte-americanos nem o próprio Presidente, que anos mais tarde revela que não acreditou na teoria da "bala única".

Operação Northwoods

Nos Estados Unidos, o início dos anos 60 do século XX foi marcado pela Guerra Fria e pela luta contra o comunismo e a União Soviética. Fidel Castro lidera a revolução comunista em Cuba e assume a presidência do país. Já no poder, Fidel Castro nacionaliza as empresas com mais valor e que os norte-americanos exploravam há várias décadas. Cuba começa a aproximar-se da União Soviética e prepararam-se para assinar acordos.

Os EUA ficam preocupados com o que está a acontecer em Cuba: têm um país comunista a poucos quilómetros do seu território, veem Cuba como uma ameaça à produção de riqueza e com um movimento comunista que podia espalhar para outros países da América Latina que os EUA exploram comercialmente.



Numa tentativa de pressionar Cuba e impedir que se alie à União Soviética, os EUA tomaram várias medidas comerciais: deixaram que exportar os seus produtos para Cuba e de importar o açúcar do país, o que a União Soviética aproveita e estabelece uma aliança económica com Fidel Castro.