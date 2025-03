Ator Tracy Morgan sente-se mal e interrompe jogo da NBA

Tracy Morgan, ator e comediante norte-americano, parou um jogo da NBA entre os New York Knicks e os Miami Heat, no Madison Square Garden, na segunda-feira, ao vomitar dentro do campo. O incidente deu-se no terceiro quarto do jogo de basquetebol, quando Morgan se começou a sentir mal na sua cadeira, junto a um dos lados do campo.

O jogo teve de ser parado durante cerca de dez minutos, para que o chão pudesse ser limpo na terceira parte, uma vez que algum vómito ficou dentro da área de jogo. Segundo o jornal “New York Post”, o ator, de 56 anos, foi levado para fora da arena numa cadeira de rodas, para observação médica.

Imagens publicadas por fãs nas redes sociais mostram Tracy Morgan a ser levado com uma toalha a tapar o rosto enquanto paramédicos o tentam acudir.

“Esperamos que Tracy melhore nos próximos tempos e esperamos voltar a vê-lo junto ao campo”, referiu um porta-voz do Madison Square Garden à revista “People”.

Em publicação nas redes sociais, na terça-feira, o ator explicou o sucedido: "Obrigado por toda a vossa preocupação. Já estou nem e os médicos dizem que foi uma intoxicação alimentar."

Esta não é a primeira vez que Tracy Morgan apresenta problemas de saúde. Além de diabetes, em 2010 foi submetido a um transplante de rim. Em junho de 2014, sobreviveu a um acidente fatal de automóvel quando um camião chocou contra a parte de trás da sua limusina. O acidente não só deixou Morgan com muitos ossos partidos e feridas na cabeça, provocando dores e perdas de memória, como tirou a vida de Jimmi Mack, seu colaborador de longa data.

O ator e comediante, conhecido pela série “30 Rock” e por ter feito parte da equipa do “Saturday Night Live”, é um fã declarado dos Knicks.

“Serei sempre um fã. Sou um New Yorker. Sou fã dos New Worker”, disse numa entrevista em 2023 ao “New York Post”.