Soprano Ángeles Blancas. “A arte é necessária, desperta e abre portas”

Jenůfa, a obra-prima de Leoš Janáček chega, pela mão do Teatro Nacional de São Carlos, ao Centro Cultural de Belém nos dias 21 e 23 de março. O Grande Auditório recebe as récitas da ópera encenada por Robert Carsen e que marca a estreia do maestro checo Jaroslav Kyzlink em Portugal.

Estreada em 1904, em Brno, na República Checa, foi então considerada uma ópera excêntrica. Jenůfa conta uma “história de amor e de grande sacrifício”, diz ao Ensaio Geral da Renascença a soprano Ángeles Blancas, que vai interpretar o papel Sacristã.

A cantora lírica, que já recebeu o Prémio Opera XXI por este papel nesta mesmo produção quando esta foi apresentada em Sevilha em 2023, explica que Jenůfa fala de várias “gerações de mulheres submetidas a uma sociedade machista e terrivelmente desigual”.

“É uma história que foi escrita no início do século passado, mas que continua a repetir-se tantas e tantas vezes”, lamenta a soprano.