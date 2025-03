Steam OS vai ser disponibilizado para outras consolas de jogos

O Steam OS, sistema operativo baseado em Linux usado na consola de jogos Steam Deck, da empresa Valve, vai começar a ser disponibilizado para outros dispositivos portáteis.

Este lançamento já havia sido anunciado em 2024 pela própria plataforma e depois pela Lenovo. A nova consola Legion Go S, da Lenovo, será a primeira, além do Steam Deck, a ser compatível com o sistema operativo.

Na última nota de atualização sobre a versão de teste 3.7 do sistema operativo, pode ler-se: “Introdução ao suporte para portáteis que não o Steam Deck”. Deste modo, fica confirmado que a Valve pretende começar a distribuir para outros portáteis o Steam OS, sistema operacional usado para videojogos. No entanto, por ser uma novidade apenas disponível sistema de teste, o utilizador comum não tem ainda a acesso na versão disponível no mercado.

Além disso, a mesma nota dá conta da atualização ao modelo de Linux que serve de base para o OS, o Arch.

No mercado das novas consolas portáteis feitas por empresas que se dedicam aos videojogos no computador, o Windows tem sido o sistema selecionado para estas máquinas, além do Steam Deck. O principal destaque presentado pela Valve para o uso do Steam Os tem sido o seu trabalho de otimização para melhorar o desempenho dos jogos em relação ao sistema da Microsoft.

Quando se joga num sistema baseado em Linux, alguns jogos podem não funcionar, seja por falta de suporte, problemas de performance no sistema, ou incompatibilidade por conta de sistemas que impedem as pessoas de fazerem "batota" em jogos multijogador.

Por este motivo, a compatibilidade com o Steam Deck e o sistema operativo com base em Linux, da Valve, tem vindo a ser trabalhado, com cerca de 17 mil jogos verificados para funcionar bem na consola.

Por ser um sistema mais simples do que o Windows e com menos funcionalidades gerais de um computador, é aberto mais espaço para desempenho em jogos nestas consolas que funcionam como computadores portáteis.

Segundo a empresa, o Steam OS não deve ser visto “como um substituto para o sistema operacional do desktop [computador de trabalho/pessoal]”.