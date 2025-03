Mercado global da música cresce há 10 anos. Que artistas lucraram mais?

O mercado global de música gravada registou no ano passado o 10.º ano de crescimento consecutivo, aumentando 4,8% face a 2023, segundo o relatório anual da Federação Internacional da Indústria Discográfica.

As receitas de música gravada atingiram no ano passado os 29,6 mil milhões de dólares (perto de 27,08 mil milhões de euros), a maioria dos quais (20,4 mil milhões de dólares) provenientes do "streaming", de acordo com dados disponíveis no relatório da Federação Internacional da Indústria Discográfica (IFPI, sigla em inglês), divulgado nesta quarta-feira.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"O crescimento conta a história de uma indústria que continua a evoluir e a adaptar-se em todo o mundo, com todas as regiões do mundo a registarem aumentos", lê-se no documento.

Neste cenário de crescimento global ao longo de uma década, 2024 foi também o terceiro ano consecutivo em que o mercado mundial teve aumento de receitas em todas as regiões: Médio Oriente e Norte de África são aquelas em que o aumento foi maior (22,8%), seguindo-se África Subsariana (22,6%) e a América Latina (22,5%), com o México e o Brasil, que teve um aumento de 21,7%, a surgirem no top 10 de mercados da música.

Em relação aos formatos em que a música é consumida, embora o "streaming" se destaque, tendo ultrapassado pela primeira vez a barreira dos 20 mil milhões de dólares, não foi um único formato a registar um aumento de receitas, tendo 2024 sido para o vinil o 18.º ano de crescimento consecutivo.