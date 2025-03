Ministra da Cultura diz que “as cidades precisam muito da intervenção dos arquitetos”

Num ano em que a Trienal de Arquitetura de Lisboa se interroga sobre “Quão pesada é uma cidade?” e olha o futuro do homem no planeta em várias exposições, a ministra da Cultura defende uma maior intervenção dos arquitetos nas cidades portuguesas.

Na apresentação, esta segunda-feira, no Palácio Nacional da Ajuda, Dalila Rodrigues disse: “As nossas cidades precisam muito da intervenção dos arquitetos, porque a construção de má qualidade continua a desviar as cidades de um gosto clássico que as tem caraterizado”.

Para a governante é importante defender a prática da arquitetura e também encontrar mais financiamento para a Trienal de Arquitetura que decorre de 2 de outubro a 8 de dezembro em Lisboa.

“A Trienal de Arquitetura deve ser reforçada de um ponto de vista dos fundos públicos de que dispõe para a sua atividade. Mas fundamentalmente o que é necessário é trabalho para os arquitetos”, apontou Dalila Rodrigues aos jornalistas.

Também à margem da apresentação, o presidente da Trienal, o arquiteto José Mateus explicou à imprensa que montar o evento “é um trabalho absolutamente brutal” do ponto de vista financeiro.

“É feito com um trabalho imenso e níveis de risco muito grandes. Felizmente a Trienal tem contas auditadas e tem conseguido evitado o colapso financeiro. Mas tem sido feito um trabalho muito à custa de acreditarmos que a Trienal é uma instituição com interesse público muito grande e continuarmos a trabalhar com dificuldades imensas ano após ano”, indicou José Mateus.