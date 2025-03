MACAM, o novo museu de arte contemporânea, recebeu 14.500 visitantes nos três dias de abertura

O Museu de Arte Contemporânea Armando Martins (MACAM), em Lisboa, recebeu mais de 14.500 visitantes nos três dias de inauguração, entre sábado e segunda-feira, com entradas gratuitas, revelou nesta terça-feira fonte da entidade.

Contactada pela agência Lusa sobre a afluência de público na abertura, fonte da comunicação do MACAM - que funciona com um hotel de luxo adjacente - indicou que "superou todas as expectativas", com dezenas de pessoas em filas de espera no interior e exterior entre as 10:00 e as 19:00 de funcionamento.

O novo museu, instalado no Palácio Condes da Ribeira Grande, na Rua da Junqueira, abriu com 215 obras, cerca de um terço da coleção de Armando Martins, dispostas na exposição permanente e em duas temporárias na ala de um novo edifício e no jardim.

Ao longo dos três dias o museu foi palco de um programa de "mediação e participação", que incluiu encontros de meia hora com uma seleção de obras chave da coleção incluídas nos percursos expositivos permanentes -- sob o título "Uma Coleção a Dois Tempos" - de duas das quatro galerias a inaugurar.