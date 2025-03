Morreu Luís Oliveira, fundador da editora Antígona

Luís Oliveira, fundador e editor da Antígona, morreu na segunda-feira, aos 85 anos, anunciou esta terça-feira a editora, indicando que toda a equipa continuará o seu legado de prosseguir com esta “aventura fascinante”.

“Tal como o Luís amaria e desejaria, a equipa da Antígona, editora e ‘aventura fascinante’ que ele alimentou todos os dias e que sempre quis independente, continuará o seu legado”, lê-se no comunicado enviado às redações.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Nascido em 1940, Luís Oliveira, “ingénito provocador”, fundou a Antígona em 1979 e construiu um “catálogo coerente, de língua de fora, centrado na crítica do mundo e num eterno elogio à inteligência dos leitores”, acrescenta.

Na sua editora publicou autores como Albert Cossery, Emma Goldman, George Orwell, Graça Pina de Morais, Guy Debord, Henry David Thoreau e Simone Weil, numa constante partilha com amigos, tradutores e revisores.

“Dono de uma força imensa e de uma energia contagiante, fazia do mundo um ‘espaço de encontros que visam o prazer e a construção de um lugar ameno, deleitoso e voluptuoso’. Dançou até ao fim”, descreve a editora.

Numa entrevista dada à agência Lusa, em 2018, Luís Oliveira explicou que todos os acontecimentos anteriores à criação da Antígona tiveram influência na sua formação, confessando depois ter sido sempre guiado por um espírito de inconformismo, desobediência e inquietação.

Na altura, já dizia sentir ter cumprido “cabalmente” a ideia de uma editora refratária, um inquietação que nunca parou.

Luís Oliveira teve uma pequena livraria em Santarém, entre 1970 e 1973, que vendeu para vir para Lisboa - com o dinheiro da venda e a ideia de abrir uma nova livraria.

Chegado à capital, deambulou pela cidade com escritores como Herberto Helder e António José Forte, com quem fez “uma preparação central” e leu “centenas de livros no campo da subversão”, antes de abrir a Antígona.

Foi também nesse período que conheceu Eduardo Roth, um venezuelano, mais velho, que tinha conhecido Guy Debord em Paris, e que emanava “uma energia” que serviu a sua vida e o momento, recordou.

As aventuras que viveu com esse amigo, constituíram “uma experiência intelectual e prática da vida” que o marcaram “no campo refratário, da transgressão”, embora a “ideia da desobediência” e a convicção de que “obedecer é morrer” o tenham acompanhado desde a infância.

O projeto Antígona “entroncava nessas experiências todas históricas” e o “programa começou a desenhar-se antes da abertura da editora, “a partir de livros" que leu e de "experiências marginais de vida”.

O próprio símbolo – uma cara a deitar a língua de fora – simboliza uma forma refratária de existência: deitar a língua à sociedade.

Quase 40 anos depois da criação da editora, Luís Oliveira afirmou: “Há um princípio e um meio, mas ainda não há um fim. Cá estou eu para empurrar palavras contra a ordem dominante”.

As cerimónias fúnebres de Luís Oliveira serão reservadas à família e aos amigos próximos.

A ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, manifesta, em comunicado, pesar pelo falecimento do editor.

"Fundador da editora Antígona, Luís Oliveira dedicou a sua vida aos livros e ao pensamento crítico, cultivando o gosto pela palavra, pelo debate e pela liberdade", refere Dalila Rodrigues.

"Aos seus familiares e amigos, apresento as minhas sentidas condolências", sublinha a ministra da Cultura.