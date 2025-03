Chocolate do Dubai em tamanho XXXL? Vai acontecer em Óbidos e é gratuito

Disponível até ao fim do stock. Estas são as letras miudinhas que importa ler e que contrastam com o tamanho do chocolate. É um XXXL e não há um único X que esteja aqui a mais. São 50 quilos de chocolate do Dubai em formato de tablete gigante e que vai ser oferecido aos visitantes do Festival Internacional de Chocolate de Óbidos, neste sábado (e apenas neste sábado).

A coordenação técnica está nas mãos do chef Francisco Siopa que vai trabalhar com 10 mestres chocolateiros. Detalhe para recordar: o chocolate do Dubai será exposto sábado, 29 de março, de manhã no Palco AEG/Pingo Doce.

A data é importante até porque (lembra-se do início?) só está disponível para prova até ao fim do stock. Assim que desparecer a última migalha, não será criado mais nenhum igual.

O chocolate do Dubai tem sido um êxito de vendas em Portugal e desaparece das prateleiras dos supermercados de cada vez que o stock é reposto. O segredo está na sua mistura cremosa de pistácios e massa kadaif, receita originária da empresa Fix nos Emirados Árabes Unidos (EAU).

Esta é apenas uma das muitos eventos que vão acontecer em Óbidos durante o festival. O programa pode ser consultado aqui.