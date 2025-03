Dança das cadeiras. Marvel anuncia elenco de próximo filme dos "Vingadores"

A Marvel anunciou esta quarta-feira o elenco para o próximo filme dos "Vingadores", com estreia marcada para 2026. Uma transmissão em direto que durou cerca de cinco horas e meias foi revelando, pouco a pouco, os 27 nomes que integram o elenco.

Foi uma autêntica dança de cadeiras, pois, de 12 em 12 minutos, a transmissão revelava uma novo assento com um nome de um ator. A transmissão terminou com Robert Downey Jr. - que já fez de Homem de Ferro, mas agora vai assumir a identidade do vilão Dr. Doom - sentado na cadeira com o seu nome e a olhar para a câmara, a fazer sinal de silêncio aos fãs da Marvel.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O direto teve mais de quatro milhões de visualizações no Youtube e inundou as redes sociais de reações dos fãs, algumas positivas, outras mais críticas, sobre o método escolhido pela Marvel e dos próprios nomes.