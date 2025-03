"Gladiador 2" chega à SkyShowtime Portugal a 16 de maio

O filme "Gladiador 2" vai chegar à plataforma de streaming SkyShowtime Portugal.

A sequela de Ridley Scott ao seu filme de 2000 - "Gladiador" já se encontra na plataforma - foi um êxito de bilheteira e foi nomeado para vários prémios no ano passado.

O realizador regressa às arenas de Roma para contar mais uma narrativa de grande orçamento e escala, mas que já não conta com Russell Crowe, devido à idade do ator e ao desfecho da personagem na primeira longa-metragem.

Em vez disso, as estrelas do elenco são Paul Mescal e Pedro Pascal - duas figuras em rota de colisão na narrativa. A fazer jogos de bastidores estará Denzel Washington, muito elogiado pela crítica. Joseph Quinn e Fred Hechinger interpretam os imperadores romanos e irmãos Geta e Caracalla. Do filme original, regressam Connie Nielsen e Derek Jacobi.

Hans Zimmer, compositor da banda sonora marcante do primeiro filme, não está de regresso. A música para esta sequela foi criada por Harry Gregson-Williams.

Depois de um orçamento inicial de mais de 155 milhões de euros, a imprensa especializada indica que o custo final da longa-metragem terá rondado os 290 milhões de euros. Por seu lado, a Paramount alega que terá gasto cerca de 235 milhões de euros.

Por comparação, o "Gladiador" original custou pouco mais de 97 milhões de euros para produzir.