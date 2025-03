Martha Freud é a protagonista da nova rubrica literária da Lello

A Livraria Lello vai ter uma nova rubrica, que inaugura esta quinta-feira, e visa conversar com escritores sobre “as camadas invisíveis que compõem a identidade dos autores, as experiências, as inquietações e as memórias que o moldam. O nome de um escritor é muito mais do que a assinatura".

A escritora Teolinda Gersão é a primeira convidada e traz o seu mais recente livro “Autobiografia Não Escrita de Martha Freud”, uma obra que se baseia nas cartas que Martha trocou com o marido, o conhecido Sigmund Freud, durante os quatro anos de noivado, entre 1882 e 1886.

Estas cartas foram publicadas mais de cem anos depois de serem escritas e têm a sua primeira tradução, feita por Teolinda, neste livro.

“Até agora, nunca tinham sido traduzidas as cartas para nenhuma língua, não estão publicadas em nenhuma outra língua, porque há uma opacidade muito grande dos freudianos ortodoxos que não têm interesse em que se conheça a verdadeira figura de Freud e de Martha", explica a autora.

Teolinda estará à conversa com o médico psiquiatra Júlio Machado Vaz, "que vai explorar aqui um bocadinho como é que a autora nos convida a repensar a história, a literatura e a desconstruir estereótipos".

"Vamos refletir sobre o papel da mulher na literatura e a forma como as narrativas podem também ser aqui uma maneira de redescobrir vozes que foram silenciadas. Freud sempre teve voz e Martha sempre foi silenciada. Há uma preocupação com a questão da mulher e da sua condição sociocultural que vamos explorar partindo da obra”, explica Francisca Pedro Pinto, diretora de marca da livraria.

Esta nova iniciativa nasce de um verso de Shakespeare - "What’s in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet" (O que é que um nome tem? Aquilo a que chamamos rosa, por qualquer outro nome, teria um cheiro tão doce).

Francisca Pedro Pinto explica esta origem, “sentimos que nos faltava um lado mais humano (à programação), aqui inspirado também um bocadinho por Shakespeare, onde Julieta questiona o que há num nome, que se chamamos uma rosa sobre outra designação, se teria igual perfume. É exatamente este o nosso ponto de partida, explorar o que há num nome”.



Já a escritora revela como é curioso ser convidada com este livro para o apresentar dentro da rubrica “Em Nome Próprio”, porque "as cartas mostram as suas personalidades (do casal), sobretudo de Martha, que até aqui não teve voz. Também é Martha que em nome próprio vai falar no meu livro".