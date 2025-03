No novo jogo de “Fatal Fury”, pode-se lutar com Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo será uma personagem jogável no próximo jogo de luta da saga “Fatal Fury”, a ser lançado a 24 de abril. A colaboração foi anunciada através de um trailer publicado nas redes sociais.

Segundo a descrição da personagem, o seu estilo de luta baseia-se numa mistura de movimentos usados no futebol com artes marciais, no qual usa de uma bola de futebol brilhante para atacar os seus oponentes. Num dos seus movimentos especiais, o futebolista usa a bola para fazer explodir o adversário, recriando a sua icónica celebração envolta em faíscas azuis. A voz do personagem é de Juan Felipe Sierra.

O mesmo trailer foi também partilhado na conta de instagram do internacional português.

Como explica o jornal “Polygon”, a parceria entre o futebolista e o videojogo pode estar associada à sua popularidade na Arábia Saudita enquanto jogador do Al-Nassr. Além disso, a empresa que produziu o jogo, a SNK, foi sido recentemente adquirida pela Fundação MiSK, detida pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman.

“Fatal Fury: City of the Wolves” é o novo jogo da franquia de jogos japonesa da SNK, a ser disponibilizado para PlayStation 4, 5 e Xbox Series X/S e PC. O primeiro jogo da saga foi lançado em 1991, com 11 continuação durante a década de 90, tendo sido “Mark of the Wolves” o último, em 1999.